حذر أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني، من عدم غسل خزانات المنازل، مؤكدًا أنها جريمة في حق السكان ويجب غسلها مرة كل 6 أشهر.

فيديو | أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني: عدم غسل خزانات المنازل جريمة في حق السكان.. ومن المفترض غسله كل 6 شهور مرة #الراصد pic.twitter.com/lgC7AqJaZq

— الراصد (@alraasd) January 16, 2022

غسل خزانات المنازل:

وأضاف تركستاني، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن عدم غسل خزانات المنازل جريمة في حق السكان، ومن المفترض غسل الخزانات العلوية والسفلية كل 6 شهور مرة، عند انقطاع المياه، وهناك العديد من المساكن لا يغسلون الخزانات العلوية والسفلية لعشرات السنوات.

كلور المسابح:

ولفت الأستاذ إلى أن زيادة نسبة الكلور في المسابح قد تعرض الأطفال إلى الإصابة بالتهتك في الحجاب الحاجز.