أشاد نادي أستون فيلا الإنجليزي بتألق لاعبه محمود حسن تريزيجيه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد هدفه القاتل في مباراة مصر والمغرب.

أستون فيلا يُشيد بتألق تريزيجيه:

ونشر نادي أستون فيلا الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لنجم فريقه تريزيجيه، واصفًا إياه بـ”رجل اللحظات الحاسمة”.

وكشف النادي الإنجليزي عن 5 لحظات حاسمة للاعبه تريزيجيه، وقال: “2017 فاز بضربة جزاء أهلت مصر إلى كأس العالم.. 2017 هدف أنقذ فريق موسكرون البلجيكي من الهبوط”.

وتابع النادي الإنجليزي عن تريزيجيه قائلًا: “2020 ثلاثة أهداف تبقي فيلا في الدوري الممتاز.. 2020 هدف في الوقت القاتل يؤهل فيلا إلى نهائي كأس الرابطة، 2022 هدف في الإضافي يؤهل مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم”.

مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم:



وأُقيمت مباراة مصر والمغرب بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد تعادلهما إيجابيًّا في الوقت الأصلي.

وبعد مباراة مصر والمغرب، يستعد الفراعنة لمواجهة المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.