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تريزيجيه ضمن أسرع 10 لاعبين في البريميرليج
بعد تألقه مع أستون فيلا هذا الموسم

تريزيجيه ضمن أسرع 10 لاعبين في البريميرليج

2020/07/28
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تريزيجيه ضمن أسرع 10 لاعبين في البريميرليج تريزيجيه
المواطن - مروة نبيل
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1 تريزيجيه يتألق
1.1 أسرع 10 لاعبين في البريميرليج

ظهر المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه بمستوى مميز مع أستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ليقتحم قائمة الأسرع.

تريزيجيه يتألق

وكشفت صحيفة “ذا صن”، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، والتي شهدت تواجد نجم المنتخب المصري بعد تألقه اللافت مع أستون فيلا.

ويدين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا باستمراره في منافسات البريميرليج الموسم الرياضي المقبل إلى تريزيجيه الذي لعب دور البطولة في جولات الحسم الأخيرة، وسجل أكثر من هدف ساهم في فوزه وبقائه وسط الكبار.

تريزيجيه
احتفال تريزيجيه بالبقاء

أسرع 10 لاعبين في البريميرليج

وتصدر قائمة الأسرع في البريميرليج هذا الموسم، ظهير مانشستر سيتي، كايل ووكر بعدما بلغته سرعته 23.49 ميل في الساعة، خلال مباراة تشيلسي، يوم 25 يونيو الماضي.

وجاء نجم وولفرهامبتون، أداما تراوري، في المركز الثاني بفارق بسيط عن ووكر، حيث بلغت سرعته 23.48 ميل في الساعة، خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي أيضًا التي أُقيمت يوم الأحد الماضي.

واحتل تريزيجيه المركز الثالث في قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتساوي مع مهاجم مانشستر يونايتد مايسون جرينوود وزميله أرون وان بيساكا، حيث بلغت سرعتهم 23.36 ميل في الساعة.

وتواجد بالمركز السادس سويونكو مدافع ليستر سيتي (23.36 ميل في الساعة)، يليه ظهير أرسنال مايتلاند نايلز (23.27 ميل في الساعة)، ثم مهاجم ساوثهامبتون شاي لونج (23.21 ميل في الساعة)، وفريد لاعب مانشستر يونايتد (23.17 ميل في الساعة)، وجاء نجم مانشستر سيتي فيل فودين عاشرًا (23.7 ميل في الساعة).

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