أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
العملات اليوم:
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.66 .
اليورو 0.88 .
الجنيه الإسترليني 0.74 .
اليوان الصيني 6.35 .
الذهب اليوم:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1802.5 دولارا أمريكيا للأوقية.
الفضة 22.91 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 948.5 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1881.16 دولارًا للأوقية.
النفط اليوم:
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 78.42 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 75.59 دولارًا.
نفط الغاز 672.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 3.71 دولارات.
غاز البروبان 4637 دولارًا.
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