أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

العملات اليوم:

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.65 .

اليورو 0.89 .

الجنيه الإسترليني 0.74 .

اليوان الصيني 6.36 .

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1797.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 22.47 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1014.4 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2391.5 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 91.18 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 87.33 دولارًا.

نفط الغاز 783.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 4.755 دولارات.

غاز البروبان 4660 دولارًا.