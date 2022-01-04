بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، أعلنت الفنانة السورية أصالة أنها لن تفكر في الارتباط مرة بعد فشلها مرتين، لكنها لم تستمر طويلًا إلا وفاجأت الوسط الفني بارتباطها للمرة الثالثة بالشاعر فائق حسن، مؤكدة أنها تعلقت به كثيرًا.

سبب زواج أصالة

وقالت أصالة في تصريحات إعلامية، إن هناك علاقة صداقة قوية تربطها بزوجها الحالي، على مدار السنين الماضية، وأنها غيرت رأيها في الزواج بشكل مفاجئ ودون سبب، وفي يوم وليلة، مؤكدة أنها تكنّ لفائق كل الحب والاحترام.

ولدت من جديد

وأضافت الفنانة السورية: “الحمد لله أني غيرت رأيي؛ لأنه كانت فرصة للحياة من أول وجديد، وحاسة إني اتولدت من أول وجديد”.

أغنية جديدة لفائق حسن

وكانت أصالة طرحت مؤخرًا أغنية «حنين» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي أهدتها إلى زوجها الشاعر فائق حسن.

وقالت على صفحتها الشخصية بإنستجرام: «بدّي أهديها لقلبك الحلو اللي متله عمري ما شفت.. بدّي أهديها للطيابة وللشهامة اللي بروحك.. أنت كتبتها وأنا إلك غنيتها.. شكرًا حبيبي على عمر جديد ابتدى من الأوّل معك.. شفيتني.. دلّلتني.. راعيتني».

وتابعت: «ولا لحظة منّي يئست.. ولعندك جبتني.. بهدي الغنيّه لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدّنيا كلّها.. كلّي ثقه فيك.. وكلّي محبّة ووله.. وبأحلى ما عندي عمّ عبّر لك.. صوتي أحلى ما غنّى إلك».

يذكر أن أغنية حنين من كلمات فائق حسن، وألحان: محمود الغياث وتوزيع موسيقي: عثمان عبود.