في العامين الماضيين، أظهر معظم المصابين بفيروس كورونا ثلاثة أعراض رئيسية هي ارتفاع في درجة الحرارة وسعال مستمر وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، وبحسب ما نشرته Times of India، أدى ظهور المتغيرات والطفرات الجديدة إلى تحول جذري في الأعراض، بصرف النظر عن العلامات الثلاث الأشهر، حيث شهد المرضى عدة أعراض أخرى لمرض كوفيد-19، مما جعل التعرف على العدوى في مرحلة مبكرة أمرًا معقدًا بعض الشيء.

أعراض أوميكرون:

وتفيد التقارير أن متغير أوميكرون الجديد يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من بعض الأعراض غير الشائعة، علاوة على أنه، وفقًا للباحثين في المملكة المتحدة، ثبت أن 50% فقط من جميع الحالات التي تأكد إصابتها بكوفيد-19 تظهر عليهم الأعراض الثلاثة الكلاسيكية، في حين أن 20% فقط واجهوا مشاكل حاستي الشم والذوق حاليًّا.

وحدد العلماء الأعراض، التي يعاني منها المرضى بعدوى متغير أوميكرون، إلى جانب الشعور عادة بالبرد، في عرضين أو ثلاثة مما يلي:

سيلان الأنف

صداع

العطس

التهاب الحلق

السعال المستمر

حمى

فقدان حاسة التذوق والشم

أعراض لا ترتبط بالجهاز التنفسي:

ويشير الخبراء إلى أن هناك بعض العلامات الأخرى، التي لا ترتبط عادةً بالجهاز التنفسي والتي يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، مثل الطفح الجلدي والهذيان وفقدان الشهية.