تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد عمان المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، أملًا في تحقيق الأخضر لفوز جديد يُقربه من مونديال 2022.

أكثر لاعبي الأخضر مشاركة

ويُعد سلطان الغنام أكثر لاعبي الأخضر مشاركة ضد عمان ضمن القائمة الحالية، حيث لعب 3 مواجهات بمعدل يصل إلى 270 دقيقة، يليه محمد كنو بـ3 لقاءات، إلا أنه لعب 103 دقائق.

ويُعتبر نجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله هو أكثر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركة أمام نظيره العماني، حيث خاض 6 مباريات بمعدل 450 دقيقة لعب.

السعودية ضد عمان

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة في جدة مباراة السعودية وعمان عند الساعة 8:15 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يجري رينارد عددًا من التغييرات على تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، في ظل الإصابات التي يُعاني منها، ويمكن الاطلاع على تشكيل الأخضر المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).