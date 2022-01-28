كشفت تقارير إعلامية، عن طلب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد تدخل سفارة بلاده بسبب قضية من ناد سعودي، خارج المحاكم الرياضية.

حمدالله يقدم خطاب للجنة الكفاءة المالية

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action أن اللاعب المغربي طلب تدخل سفارة بلاده بالإضافة إلى مطالبته، النصر برواتب ومكافآت وأرسل هذا للجنة الكفاءة المالية.

وفي وقت سابق، أبدى عبدالرحيم حمدالله شقيق اللاعب المغربي عبدالرزاق، اندهاشه من حصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية، رغم عدم تسديده مستحقات أخيه.

اللاعب المغربي انضم لـ الاتحاد كصفقة انتقال حر

وكان اللاعب المغربي انتقل إلى الاتحاد في ديسمبر الماضي، كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي النصر بعد فسخ عقده مع العالمي يوم 23 نوفمبر الماضي.

وقال شقيق نجم الاتحاد عبر حسابه في “إنستجرام” : “لقد تفاجأت من كيفية حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية، بينما لم يسددوا بعد مستحقات مالية متأخرة لأخي”.