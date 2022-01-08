نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والدرب، وبيش، وجزر فرسان.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.