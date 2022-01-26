استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة بدر العبدالواحد يرافقه عدد من قيادات المؤسسة الذين قدموا لسموه تقريراً عن البرامج المقدمة للطلاب.

مخرجات التعليم وسوق العمل:

وأكد سموه أهمية الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل كضرورة تفرضها التحولات والتطورات التي يمر بها عالمنا اليوم، وللإسهام في تحقيق التنمية الشاملة تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.

من جانبه نوه العبدالواحد بدعم سمو أمير الشرقية لأنشطة المؤسسة في المنطقة وما يصب في مصلحة الطلاب.