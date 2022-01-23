شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم الأول لعودة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم صباح اليوم الأحد.

الاطمئنان على العودة الحضورية

واطمأن أمير القصيم على سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة المعرفة الابتدائية في بريدة، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح وعددٍ من القيادات التعليمية.

والتقى أمير المنطقة، خلال جولته، بمديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب، واطلع على برامج التهيئة المعدة للطلاب والذي احتوى على العديد من الأنشطة والفعاليات وسط البروتوكولات والتنظيمات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، مشيدًا بالاستعدادات المميزة للمدارس ومستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات وبما لمسه من حرص تعليم القصيم على توفير متطلبات البداية الجادة والآمنة وتحقيق بيئة تعليمية صحية آمنة تدعم انسيابية أداء الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول.

ونوه الأمير فيصل إلى ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، داعيًا المولى عز وجل، أن تكون هذه العودة موفَّقةً وسعيدةً لأبنائنا وبناتنا، من أجل الاستمرار في مسيرتهم التعليمية واستكمال تحصيلهم العلمي لهذا العام الدراسي، في بيئة مدرسية آمنة، وأن تتكلَّل رحلتهم التعليمية بالإنجازات والنجاح.

مدير تعليم القصيم والعودة المميزة

من جانبه ثمّن مدير عام تعليم القصيم، الاهتمام الكبير الذي يلقاه منسوبي التعليم من أمير المنطقة، ومتابعته الدائمة للمعلمين والطلاب والطالبات، ومشاركتهم مناسباتهم وأفكارهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن هذا الاهتمام والدعم المستمرّ يعكسان الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، موضحًا بأن الإدارة العامة استكملت في وقت سابق أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم وتأمين كافة الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل مديري ومديرات المدارس لتذليل الصعوبات، مؤكدًا أن العودة كانت مميزة مما يعكس وعي واهتمام الأسر وشراكتهم الدائمة والفاعلة مع التعليم، سائلًا الله التوفيق والسلامة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ومنسوبي المدارس.