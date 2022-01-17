تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الكروي الأول بـ ريال مدريد الإسباني، وهو يعاتب الكرواتي لوكا مودريتش عن طريق المزاح بعد تتويج الريال أمس الأحد بلقب كأس السوبر الإسباني.

وكان النجم الكرواتي سجل هدفًا لـ ريال مدريد ثم عزز الفرنسي كريم بنزيما بالهدف الثاني للنادي الملكي ليُتوج الريال بلقب السوبر الإسباني رقم 12 في تاريخه.

حديث أنشيلوتي مع مودريتش

وقال أنشيلوتي ممازحًا اللاعب الكرواتي: يا لوكا لماذا أنت سعيد ؟!، لقد أخطأت التمرير في الشوط الثاني!”.

رد فعل النجم الكرواتي

ودخل اللاعب الكرواتي في نوبة ضحك مع مدربه أنشيلوتي ثم تعانقا احتفالًا بتتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني.

وبالأمس، توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض.

ونشر حساب ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبه الكرواتي حاملًا جائزة الأفضل في المباراة النهائية، لتهنئته باللقب والمستوى الذي قدمه ضد أتلتيك بيلباو.

وظهر لوكا مودريتش بمستوى مميز طوال أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، ولعب دورًا بارزًا في فوز المرينغي، بعدما أحرز هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث نفدت التذاكر بالكامل، وحرص الحضور على رفع أعلام الفريقين وسط تشجيع لافت، ما منح اللاعبين دفعة معنوية؛ ليقدموا لقاء مميزًا.