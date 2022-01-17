توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض.

مودريتش الأفضل في النهائي:

ونشر حساب نادي ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبه مودريتش حاملًا جائزة الأفضل في المباراة النهائية، لتهنئته باللقب والمستوى الذي قدمه ضد أتلتيك بيلباو.

وظهر لوكا مودريتش بمستوى مميز طوال أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، ولعب دورًا بارزًا في فوز المرينغي، بعدما أحرز هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني:

وانتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بفوز المرينغي بهدفين دون رد، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بالرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث نفدت التذاكر بالكامل، وحرص الحضور على رفع أعلام الفريقين وسط تشجيع لافت، ما منح اللاعبين دفعة معنوية؛ ليقدموا لقاء مميزًا.