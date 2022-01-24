يبدو أن المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، يرفض فكرة القدوم إلى نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

ولا يشارك اللاعب الجابوني حاليًا في مباريات آرسنال وتم تجريده من شارة القيادة، لأسباب انضباطية وفق ما أعلنه نادي آرسنال.

أوباميانج يفضل البقاء في أوروبا

وذكر موقع Athletic البريطاني أن اللاعب الجابوني لا يرغب في الانتقال للدوري السعودي حاليًا، مفضلًا اللعب في ناد أوروبي آخر.

يذكر أن آرسنال كان تلقى عروضًا رسمية من ناديي النصر والهلال لضم المهاجم الجابوني لكن اللاعب الجابوني يتقاضى 300 ألف يورو أسبوعيًا، وهو ما يمثل عقبة في انضمامه لأي ناد أوروبي بالفترة المقبلة.

أرقام اللاعب الجابوني مع آرسنال

وانضم أوباميانج لصفوف آرسنال في شتاء 2018 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 64 مليون يورو وينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في صيف العام المقبل.

يذكر أن اللاعب الجابوني لعب مع آرسنال 163 مباراة، نجح خلالهم في إحراز 92 هدفًا وصنع 21 هدفًا وحقق لقبين مع الآرسنال.

جدير بالذكر أن منتخب الجابون كان استبعد لاعب آرسنال من قائمته لأسباب انضباطية وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة الجابون لـ بوركينا فاسو في دور ثمن النهائي بكأس أمم إفريقيا.