يُعد الهولندي أولا جون من أبرز لاعبي الحزم في الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أولا جون الأبرز هجوميًا

ويُقدم أولا جون مستوى مميزًا، حيث ساهم في تسجيل 60% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما أحرز 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان الحزم قد تعاقد مع أولا جون صاحب الـ29 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يملك مسيرة مميزة، بعدما مثّل أكثر من فريق أوروبي، ومنها؛ بنفيكا البرتغالي، ريدينغ الإنجليزي، ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وفالفيك الهولندي.

الحزم يواجه التعاون اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضيفًا على التعاون، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يتذيل الحزم الترتيب برصيد 11 نقطة.