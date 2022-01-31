أزالت وكالة البلديات في أمانة العاصمة المقدسة السيارات الخربة والهياكل التالفة، بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًّا.

إزالة 38 سيارة تالفة:

وبحسب أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تم إزالة 38 سيارة تالفة من قبل اللجنة المختصة ضمن النطاق الإشرافي لبلدية الشوقية والعزيزية.

رفع مخلفات الأعمال:

في سياق متصل، تواصل وكالة البلديات، متمثلة في بلدية العمرة الفرعية، متابعة وإلزام شركات الخدمات العاملة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، برفع مخلفات الأعمال وإعادة الوضع الطبيعي للمواقع.