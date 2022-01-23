قدم نادي إشبيلية، هدية ثمينة لـ ريال مدريد في إطار المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد تعادل الفريق الأندلسي أمام سيلتا فيجو أمس السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

نقطتان يفقدهما إشبيلية

ولو كان الفريق الأندلسي نجح في الفوز أمام سيلتا فيجو لأصبح رصيده 48 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، لكن تعادل الفريق الأندلسي مع سيلتا فيجو بنتيجة هدفين لكل فريق، جعل رصيد إشبيلية يتوقف عند 46 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وسيواجه ريال مدريد، فريق إلتشي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد سينفرد برصيد 6 نقاط في حالة الفوز

وفي حال فاز ريال مدريد على إلتشي، فإن رصيد الريال سيكون 52 نقطة منفردًا بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

يذكر أن المدرب الإسباني خولين لوبتيجي غاب عن مباراة إشبيلية أمس أمام سيلتا فيجو بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.

سيخوض الفريق الأندلسي مواجهة الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، أمام فريق أوساسونا في الخامس من فبراير المقبل.

وسجل لـ إشبيلية في شباك سيلتا فيجو كل من أليخاندرو جوميز وأوليفيه توريس، بينما سجل لـ سيلتا فيجو كل من فرانكو سيرفي وإياجو إسباس.