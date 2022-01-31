أبدت الجماهير الاتحادية قلقها على مدافع الفريق الأول لكرة القدم، أحمد حجازي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة مصر والمغرب.

الاتحاد يتواصل مع أحمد حجازي:

وأكدت مصادر خاصة لبرنامج المنصة مع البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”، أن إدارة نادي الاتحاد تواصلت مع أحمد حجازي من أجل الاطمئنان على إصابته.

وأبدى حجازي تأثرًا كبيرًا حد البكاء، مؤكدًا بأنه يتمنى ألا تكون إصابته قوية وتحرمه من المشاركة مع المنتخب المصري ونادي الاتحاد، وتحقيق تطلعات جماهيريهما.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي عادل بابكير للبرنامج ذاته، قائلًا: “ضايقني خبر إصابة أحمد حجازي، وأتمنى ألا يجازف ويستعجل على العودة للمستطيل الأخضر للمشاركة مع المنتخب أو النادي، في ظل إمكانية تفاقم إصابته”.

وأشارت تقارير إلى صعوبة لحاق حجازي بمباراة مصر والكاميرون المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة مصر والكاميرون:

ومن المقرر أن تلعب مصر والكاميرون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تجاوز الفراعنة منتخب المغرب، فيما فاز الأسود على جامبيا.