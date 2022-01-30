تعرض مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي لإصابة خلال مشاركته مع الفراعنة في مباراة مصر والمغرب المقامة الآن.

إصابة أحمد حجازي

وبدأ أحمد حجازي مباراة مصر والمغرب بشكل أساسي، حيث سقط على أرضية الملعب عند الدقيقة 44، ليتم تغييره بين شوطي اللقاء، حيث تم الدفع بالنجم محمود حسن تريزيجيه بدلًا منه.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع إصابة أحمد حجازي، حيث أبدوا تخوفهم من غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، متمنين تعافيه سريعًا والعودة إلى المشاركة مع الفريق.

مباراة مصر والمغرب

على الجانب الآخر، تلعب مصر والمغرب الآن ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، على أن يواجه المتأهل من هذه المواجهة، المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم في الدور نصف النهائي.

وتشير نتيجة مباراة مصر والمغرب إلى التعادل الإيجابي بينهما، حيث نجح أسود الأطلس في التقدم مبكرًا عن طريق سفيان بوفال من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح التعادل مع بداية أحداث الشوط الثاني.