أعلن معهد إعداد القادة، اليوم، إغلاق باب التقديم أمام القطاعات والمؤسسات الرياضية، للمشاركة في “يوم المهنة الرياضي”، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خلال الفترة 25-27 يناير الحالي، في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وشهدت المبادرة التي تأتي ضمن أهداف “برنامج جودة الحياة”، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تفاعلاً كبيراً من القطاعات والمؤسسات الرياضية، التي بادرت بالتسجيل، رغبةً في سد احتياجاتها الوظيفية، من خلال المتقدمين للمبادرة من الشباب ذوي الكفاءة والخبرة، إضافة إلى التعريف بنشاطاتها في الملتقى الذي يجمع العديد من أصحاب الأعمال الرياضية.

يوم المهنة الرياضي:

وبادرت عدد من المؤسسات والقطاعات الرياضية الكبرى، في التقديم على “يوم المهنة الرياضي”، التي تقدمها وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الرياضية الخاصة.

وتنوعت الوظائف المطروحة خلال المبادرة بين: التدريبية، سكراترية، خدمة عملاء، موارد بشرية، قانونية، محاسبة، تسويق، استثمار، إعلام، تصميم، استشارية، مالية، إضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية والفنية.

أهداف المبادرة:

وتهدف المبادرة-التي ينظمها للمرة الأولى معهد إعداد القادة، ضمن مبادرات شبكة الرياضيين السعوديين- إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة.

وتتضمن أيام المبادرة 3 مسارات، مقسمة إلى معرض التوظيف، وورش العمل، والتواصل المهني، وذلك في ظل رغبة معهد إعداد القادة في تحقيق أقصى فائدة من المبادرة، للمشاركين من أصحاب الأعمال والأفراد.