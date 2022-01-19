أعلنت هيئة الصحة العامة وقاية أنه سيتم منع أي شخص لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة من دخول مدارس المرحلة الابتدائية كما سيتم إلغاء برادات المياه لضمان عدم التزاحم.

ونشرت وقاية الدليل الإرشادي للعودة الحضورية الأمنية لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال ترقبًا للعودة الحضورية يوم 23 يناير الجاري.

ضوابط العودة في المرحلة الابتدائية

تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام بما يمنع التزاحم وضمان التباعد متر ونصف على الأقل بين الطلبة.

وضع أماكن كافية لتقييم الطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة بالتأكد من لبس الكمامة والتحقق من حالة تطبيق توكلنا.

عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية.

وضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة (متر ونصف).

في حال وجود أي عرض يدل على الإصابة لأحد الطلبة يتم عزله بهدوء وسرية دون التسبب بإحراجه أمام بقية زملائه.

استخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب في حال تواجد أكثر من بوابة للمدرسة.

الاصطفاف الصباحي

إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة، لتحقيق التباعد الجسدي.

الفصول الدراسية

إعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية لتكون المسافة بين الطاولات المتجاورة أو بين الطاولة والكرسي الذي أمامها لا تقل عن 60 سم.

الحرص على التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ والاستفادة من التهوية الطبيعية بالإضافة إلى تهوية أجهزة التكييف.

الاستفادة من غرف المعامل وغرف المصادر في تحويلها كفصول دراسية يوزع عليها الطلبة.

منع تبادل الأدوات الخاصة كالأقلام.

المرافق المدرسية