قرر المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش إلغاء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

كورونا يظهر في صفوف الاتفاق

وكان من المفترض إقامة مران الاتفاق اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، إلا أن إصابة المعد البدني الصربي إيفانسيتيتش، دفع ميلويفيتش لاتخاذ قرار إلغاء التدريب حفاظًا على سلامة الفريق.

ومن المقرر أن يخضع جميع أفراد جهاز الفريق الأول لكرة القدم إلى مسحة طبية؛ للتأكد من سلامة جميع الطاقم قبل استئناف التدريبات الجماعية، مساء يوم غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الباطن المرتقبة.

الاستعداد لمباراة الباطن في الدوري

ويستعد فارس الدهناء لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ15 وقبل الأخير بـ14 نقطة.