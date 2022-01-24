واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه مع فريق الشباب، ليفرض نفسه على التشكيلة المثالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيغالو وباتنا يتألقان

وتألق إيغالو بشكل لافت في مباراة الشباب ضد الفتح، ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما سجل المغربي مراد باتنا هدف التعادل في شباك الليوث بتسديدة صاروخية.

واستمر حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وتصدى لهجمات الطائي، ليحافظ على نظافة شباكه؛ ويقود فريقه لتحقيق فوز هام.

تشكيلة الأسبوع في دوري المحترفين

وكشف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تشكيلة الأسبوع بالجولة الـ18، بالتعاون مع شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وجاءت تشكيلة الأسبوع كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ ستويكوفيتش، ويقود الدفاع ساري عمرو “أبها”، عبدالباسط هندي “الأهلي”، وثنائي الحزم، عبدالرحمن الدخيل وأسامة الخلف.

ويقود الوسط والهجوم في تشكيلة الجولة الـ18 كل من؛ غوستافو كويلار “الهلال”، برونو هنريكي “الاتحاد”، هلال سوداني “ضمك”، مراد باتنا “الفتح”، أوديون إيغالو “الشباب”، ومالك العبدالمنعم “الفيحاء”.