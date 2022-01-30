نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح وديًّا، مساء اليوم الأحد، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال يكسب الفتح:

وبدأت مباراة الهلال ضد الفتح الودية بشكل سريع، حيث حرص المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على إشراك عدد كبير من اللاعبين من أجل الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة الودية بالتعادل الإيجابي، حيث نجح خليفة الدوسري في تسجيل هدف الزعيم، فيما أحرز محمد السعيد هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

ونجح الزعيم في تسجيل هدفين بالشوط الثاني عن طريق المالي موسى ماريغا والوافد الجديد النيجيري أوديون إيغالو، فيما أحرز هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، أحمد الجعيدي.

الزعيم في كأس العالم للأندية:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح مشواره في السادس من فبراير بمواجهة الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.