يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اقتربت من حسم صفقة البرازيلي ميشيل ديلغادو، قادمًا من صفوف فريق فلامنغو.

الهلال يقترب من التوقيع مع ميشيل ديلغادو

وأشار الإعلامي عبدالرحمن أباعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الخميس، إلى أن نادي الهلال سيعلن عن تعاقده رسميًا مع ميشيل ديلغادو قريبًا.

وتابع: “وذلك بعد أن تعقدت المفاوضات من جانب فلامنغو الذي يمتلك 80٪ من قيمة عقد اللاعب فيما يمتلك اللاعب 15٪ من عقده (يسمح النظام في البرازيل بذلك) و5٪ لأندية أخرى لعب لها مسبقًا، قبل أن تصل الأمور لاتفاق نهائي”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن ميشيل ديلغادو أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لرغبته في المشاركة بكأس العالم للأندية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في مونديال الأندية

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح مشواره في السادس من فبراير بمواجهة الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.