أكد فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال على أن واجب مجلس إدارة النادي هو حماية لاعبي الفريق الأول من أي مؤثرات تؤثر عليهم قادمة من خارج الملعب.

فهد بن نافل – رئيس نادي #الهلال :

اذا أخطأنا بحق الجماهير فأنا أعتذر لهم، وهم السبب الرئيسي بعودتنا للمنصات بوقفتهم مع اللاعبين و الجهاز الفني… و عملنا سري في جميع التعاقدات و المفاوضات تتم في داخل أروقة النادي وليس خارجه.

⁧#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي ⁩

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— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2022

وعد ابن نافل للاعبي الأزرق

وتحدث ابن نافل بعد تتويج الزعيم بالسوبر السعودي قائلًا: ” قلت للاعبي فريقي أعطونا مجهودكم داخل الملعب ونحن سوف نحميكم، هذا واجبنا، وحريصون على هذا الأمر، ونعتذر لجماهيرنا إذا أخطأنا بحقهم”.

وأضاف ابن نافل حول المفاوضات مع محمد كنو: ” نتبع السرية في الصفقات وفي المفاوضات مع اللاعبين والمفاوضات تتم داخل أروقة النادي وليس خارجه، وأعد الجماهير دائمًا بالبطولات، وما فيه مصلحة الأزرق سوف نفعله”.

الهلال يحقق بطولته رقم 64

وأصبح الزعيم يملك في جعبته 64 بطولة خلال 64 عامًا من إنشاء النادي، كما أن مجلس إدارة فهد بن نافل حقق البطولة السادسة له مع الهلال منذ تولي مهام رئاسة النادي في عام 2019.

وسلّم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كأس السوبر لقائد الفريق سلمان الفرج على منصة التتويج.