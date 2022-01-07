تُوج نادي الهلال بلقبه الثالث في بطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد فوزه الخميس على نادي الفيصلي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق.

تتويج نادي #الهلال ببطولة السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه و البطولة رقم 64#الهلال_الفيصلي

⁧#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي ⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/lN6aJsDDym

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2022

64 بطولة لـ الهلال في عامه الـ64

وأصبح الزعيم يملك في جعبته 64 بطولة خلال 64 عامًا من إنشاء النادي، كما أن مجلس إدارة فهد بن نافل حقق البطولة السادسة له مع الزعيم منذ تولي مهام رئاسة النادي في عام 2019.

وسلّم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كأس السوبر لقائد الفريق سلمان الفرج على منصة التتويج.

ملخص مباراة الهلال والفيصلي

وحقق الزعيم لقب السوبر السعودي للمرة الثالثة بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان محمد العمري أحرز الهدف الأول لـ الفيصلي من تصويبة قوية في الدقيقة الـ16 ثم عزز الفرنسي رومان أمالفيتانو بالهدف الثاني لعنابي سدير في الدقيقة الـ24.

وبعد ذلك نجح سالم الدوسري في تقليص الفارق للزعيم من ركلة Double Kick في الدقيقة الـ41 بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ياسر الشهراني هدف التعادل للزعيم بالدقيقة الـ54 بعد تمريرة جيدة من موسى ماريجا.

وحسمت ركلات الترجيح البطولة لمصلحة الزعيم بنتيجة 4-3، حيث سجل للزعيم كل من سالم الدوسري وموسى ماريجا وسلمان الفرج وعبدالله الحمدان، بينما سجل لفريق الفيصلي بركلات الترجيح كل من جيليرمي وإسماعيل سيلفا وإيجور روسي.