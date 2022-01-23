حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن وجود قضية للاعب فيصل الخراع ضد نادي الاتحاد.

فيصل الخراع يثير حالة من الجدل:

وكان فيصل الخراع قد انتقل إلى صفوف الاتحاد عام 2015 بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، وتقدم في العام التالي بشكوى لعدم تسلمه مستحقاته المالية، وتم إصدار قرار رسمي لصالحه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بدفع المبلغ في 2017.

وأثار فيصل الخراع حالة من الجدل بالأمس بعدما أعلن احتجاجه في تصريحات صحافية على حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتسجيل لاعبين جدد.

الاتحاد السعودي ينفي وجود قضية:

وأبدى الإعلامي بسام اللحياني استغرابه من عدم دفع نادي الاتحاد لمستحقات اللاعب المالية، وحصوله على شهادة الكفاءة، وطالب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” المسؤولين بضرورة التوضيح.

وقال: “أحترم العمل الذي يقوم به الاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك العمل الذي قامت به ادارة نادي الاتحاد، ولا يمكن أن أشكك بسلامة الموقف قانونيًّا، ولكن على اتحاد الكرة الرد على هذا التصريح الخطير وعدم تجاهله حتى لا يحصل فجوة من شأنها هدم الثقة!”.

وعلق حساب الإعلام والاتصال الرسمي قائلًا: “السلام عليكم.. بالإشارة إلى القرار المرفق للاعب فيصل الخراع، القرار منفّذ وتم الانتهاء من طلب التنفيذ في وقته، ولا توجد أي قضية منظورة للاعب لدى الجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم”.