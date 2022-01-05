يحذر الأطباء من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، والتي تزداد خلال فترة الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث تضيق الأوعية الدموية في الطقس البارد، ويزداد نشاط الجهاز العصبي لإبقاء الجسم دافئًا.

ويحذر الأطباء، من خطورة من نشاط الجهاز العصبي الزائد عن الحد، والناتج عن التعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية، مؤكدين أنّ “فصل الشتاء خطير للغايةـ ويجب الاهتمام بالتدفئة لكي لا يتعرض القلب لنوبة الوفاة”.

نصائح مهمة للوقاية:

وينصح الأطباء لكي يمرّ فصل الشتاء بسلام دون أي نوبات قلبية تؤثر على صحتنا وصحة أحبابنا، باتباع النهج الصحي بداية من ارتداء ملابس مناسبة لأي تغيرات جوية، وحتى الذهاب الدائم للطبيب المختص ومتابعة الحالة بشكل دائم”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ويؤكد الأطباء أن الأزمات الطبية تبدأ من حدوث تعرّق زائد عن الحد أو وجود ألم في الكتف أو الشعور بالدوار مع تهيّج وثقل في الصدر”، وعند الشعور بأي من تلك الأعراض يجب الذهاب على الفور للطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازمة، مع معرفة أنه من الممكن الحجز الطبي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك”.

تناول الأغذية المناسبة:

وينصح لتعزيز المناعة بتناول الأغذية المناسبة التي يفضل أن يقوم بضبطها طبيب التغذية وفقًا لكل شخص، أو أقراص المناعة التي يقوم بصرفها الطبيب المختص، أو من خلال ممارسة الرياضة بصفة مستمرة والحفاظ على النشاط البدني”.

كما يحذر الأطباء من الوجبات المليئة بالدهون التي يميل إليها الجميع في الشتاء، حيث تساعد على استرخاء الشرايين، وهو ما يعطي احتمالية أكبر لنشاط نظام التخثر، وهو ما يسبب أزمات طبية خطيرة للمصابين بمرض الشريان التاجي”.

الاهتمام بشرب الماء:

وتشمل أهم النصائح أيضًا الاهتمام بتناول المياه بكثرة طوال اليوم، لأن غياب حاسة العطش في الشتاء يضر بالكليتين، وهو ما يجعل ضغط الدم يرتفع ويكون غير منضبط وبالتبعية يساعد هذا الأمر في إرهاق القلب”.

كما ينبغي التركيز على عمل فحوصات دائمة على الشرايين والقلب؛ للتأكد من عدم وجود أي جلطات أو تجمعات دموية من الممكن أن تساعد في حدوث الجلطات.