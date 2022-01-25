أعلنت وزارة الرياضة اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب السعودي الأول أمام شقيقه العماني يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتأتي مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه العماني، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022.

وأوضحت الوزارة أن حضور الجماهير لهذه المباراة سيكون مقتصراً على الجماهير المحصنين بلقاح كورونا حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وذلك وفقاً لحالتهم في تطبيق توكلنا.