أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أنه استرداد (79) مركبة مسروقة استخدمت في حوادث جنائية وتم القبض على على سارقيها بينهم مخالفان لنظام أمن الحدود.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة استردت (79) مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها، وهم (10) أشخاص، (6) مواطنين ومقيمان من الجنسية النيجيرية ومخالفان لنظام أمن الحدود، استخدمت في حوادث جنائية تمثلت في سلب المارة والمنازل واستدراج ضحاياهم والاعتداء عليهم وسلبهم، وتجاوز الأنظمة واللوائح المرورية.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.