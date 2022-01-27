توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، أن يتحسن الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة بانخفاض أعداد الحالات المصابة بحلول شهر رمضان المقبل.

فيديو | استشاري أمراض معدية: إن كان للمدارس أثر في انتشار الفيروس فقد نراه الأسبوع المقبل وما يطمئننا هو أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/dtvLqPXNCa

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2022

الوضع الوبائي:

وقال غزال خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن كان للمدارس أثر في انتشار الفيروس فقد نراه الأسبوع المقبل. وما يطمئننا هو أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية.

وتابع الاستشاري: لن نستغرب أن نرى تغييرًا، لكن العودة الحضورية للطلاب والطالبات في المدارس انطلقت منذ 4 أيام فقط، وإن كان هناك أثر فربما نبدأ في ملاحظته من الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

نسبة التطعيم:

وشدد على أن ما يطمئن أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية مع المبادرة لأخذ الجرعة الثالثة والالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل ارتفاع وعي وثقافة المجتمع في التعامل مع هذه الجائحة ومتحوراتها.