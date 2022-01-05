ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع عبر سلاسل القيمة المضافة لمنتجاتها، وقعت شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة، المملوكة لشركة التنمية الغذائية، لانطلاق اتفاقية تطوير وامتياز مع بوبايز أحد أكبر مطاعم الوجبات السريعة للدجاج حول العالم.

مزيد من التوسع:

وأعلنت الشركة أن الاتفاقية تمهد الطريق نحو مزيد من التوسع بافتتاح مطاعم جديدة في المملكة. وتأتي هذه الخطوة التوسعية في إطار الطفرة التي حققتها وجبات الدجاج؛ إذ زاد الاستهلاك العالمي للفرد لأكثر من ثلاثة أضعاف منذ منتصف الستينيات، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

كما افتتح رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية عمرو الدباغ الفرع الأول في الرياض وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز منتج “صنع في السعودية “باستخدام دجاج التنمية المحلي مما سيسهم في تطبيق استراتيجية التنمية التوسعية وتوفير الوظائف لشباب الوطن وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

إقبال كبير:

والجدير بالذكر ان افتتاح أولى فروع السلسلة بحلتها الجديدة هو ضمن الامتياز الحصري للشركة في الشرق الأوسط والذي لاقى إقبال واسع وملفت حيث تستخدم بوبايز في وجباتها دواجن “التنمية الغذائية” الطازجة والمنتجة محلياً والحاصلة على شهادة حلال من المركز السعودي الحلال.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية ذو الفقار الحمداني: “يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة في مسار التنمية حيث نقوم بتنويع أعمالنا بشكل أكبر عبر سلسلة القيمة المضافة. حيث تشكل شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة والاتفاقية مع بوبايز جزءاً من خطط النمو الإستراتيجية الخاصة بنا، والتي ستجعلنا نركز على توسيع قدراتنا في قطاعاتنا الأساسية وبناء نموذج مشغل امتياز تجاري رائد في مجال الأغذية.

وتابع: نتطلع إلى مواصلة تقديم الدجاج الطازج للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، ودعم الهدف الاستراتيجي للحكومة السعودية المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن. سيتم أيضاً مواءمة قطاع الامتياز الغذائي الجديد مع نموذج العطاء والكسب والاستدامة الذي تنتهجه الشركة، وسيدعم خلق فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع التجزئة”.

توسعات الشركة:

كما أكد أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية، أن هذه الخطوة تأتي من ضمن مستهدفات الشركة التوسعية. حيث يشكل قطاع خدمات المطاعم والتموين قرابة ٥٠٪ من استهلاك الدواجن في المملكة. وتطمح شركة التنمية الغذائية للاستحواذ على نسبه أكبر في هذا القطاع المهم مؤكداً أن كافة منتجات الدواجن في مطاعم بوبايز يتم توريدها من شركة التنمية وهذا يثبت قدرة الصناعات الغذائية السعودية على الإيفاء بمتطلبات ومعايير المطاعم العالمية وتقديم أفضل المنتجات الحلال ذات الجودة العالية.

من جهته قال ديفيد شير، الرئيس الدولي لشركة ريسترانت براندز إنترناشيونال، الشركة الأم لـ بوبايز:” تعد المملكة العربية السعودية سوقاً مهماً في خططنا التوسعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع لخدمة عشاق علامتنا التجارية لاكتشاف أطباق بوبايز المشهورة عالمياً بما في ذلك ساندويتش الدجاج المميز.

ولفت إلى أن: اتفاقيتنا مع شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة خطوة كبيرة تساهم في الوفاء بالتزامناً بتقديم خدماتنا ومزيجنا الفريد من التوابل والنكهات والخبرات لعملائنا في المملكة العربية السعودية.