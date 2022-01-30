لعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد مضيفه القطري على ملعب نادي الخور، مساء اليوم الأحد، وانتهت المباراة بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

الأخضر الأولمبي يفوز على قطر:

وبدأ المدير الفني سعد الشهري مباراة اليوم الودية بتشكيل مكون من؛ نواف العقيدي، منصور الشمري، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، زياد الجهني، حسين العيسى، محمد مران.

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره القطري بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 13 دقيقة، وتمكن أيمن يحيى من التعادل عند الدقيقة 31.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخب السعودي بقوة، ونجح سعد بالعبيد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 51، لتنتهي المباراة الودية بفوز الأخضر الأولمبي بنتيجة 2/ 1.

معسكر ودي في قطر:

ويخوض الأخضر الأولمبي معسكرًا خارجيًّا في قطر، والذي يمتد حتى الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.