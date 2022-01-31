انتهت مباراة المنتخب السعودي الأول ضد نظيره الإيراني ضمن منافسات البطولة الآسيوية لكرة اليد الـ20 لمنتخبات الرجال، بفوز الأخضر بنتيجة 26/ 23، ليحقق الميدالية البرونزية.

الأخضر يتوج بالبرونزية

وبدأت مباراة السعودية ضد إيران التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في الدمام بشكل سريع، حيث ظهر الأخضر بشكل مميز وسيطر على معظم فترات اللعب، لينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15/ 12.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر السيطرة على اللعب، وبدا بشكل أفضل طوال اللقاء، ليحسم مباراة السعودية ضد إيران لصالحه بنتيجة 26/ 23 في آخر مبارياته بآسيوية اليد الـ20.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة اليد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات لاعبي المنتخب بتحقيق المركز الثالث في البطولة الآسيوية التي أُقيمت في السعودية.

البحرين وقطر في النهائي

وانطلقت مباراة المنتخب البحريني الأول ضد نظيره القطري في نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد الـ20، وانتهى الشوط الأول قبل قليل بتقدم العنابي بنتيجة 14/ 11.