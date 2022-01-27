يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة نتائجه المميزة في التصفيات المونديالية، وتحقيق الفوز أمام عمان اليوم.

الأخضر يتألق في تصفيات المونديال

وتجنب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الخسارة في 15 مباراة متتالية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، ما يحفز لاعبي الأخضر لمواصلة التألق والحفاظ على هذه السلسلة المميزة.

وتعود آخر مباراة خسرها الأخضر في تصفيات المونديال إلى مواجهة الإمارات، يوم 29 أغسطس 2017، ولعب بعد ذلك 15 مباراة، نجح في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

السعودية ضد عمان

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة السعودية ضد عمان، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع بـ7 نقاط.