يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة اليابانية طوكيو غدًا الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان ظهر الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

فوز مهم لـ الأخضر أمام عمان

وكان الأخضر نجح في تحقيق فوز مهم مساء اليوم الخميس على حساب منتخب عمان بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان.

وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان ظهر الثلاثاء الأول من فبراير، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في ملعب سايتاما 2002 في العاصمة طوكيو.

الفوز يؤهل المنتخب السعودي للمونديال

ويسعى المنتخب السعودي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 ليضمن مباشرة تأهله الرسمي لـ كأس العالم في قطر، وبفارق سبع نقاط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.