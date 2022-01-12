توقعت وكالة الأدوية الأوروبية أن يحول انتشار المتحور أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض متوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.

جرعة رابعة:

وأعربت الوكالة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة، مؤكدة أن تكرار منح الجرعات ليس إستراتيجية “مستدامة”.

وقال ماركو كافاليري مسؤول إستراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية التي تتخذ مقرًّا لها في أمستردام: “لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها”.

زيادة المناعة:

وأضاف كافاليري في مؤتمر صحفي “مع زيادة المناعة لدى السكان- وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم- سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن”.

لكنه شدد على أنه “يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة”.

كذلك، أشار الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه من المستحيل حاليًّا تصنيف الفيروس على أنه متوطن مثل الإنفلونزا.