أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعاً لتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبيناً أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 صباحاً.

أمطار:

وتوقع عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) أن تكون ذروة الحالة الماطرة اليوم الاثنين، وتتمركز على أجزاء من منطقة المدينة وعلى وجه التقريب مثلث المدينة “ينبع ورابغ ما بين أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة، تستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة، وخروج الرعاة، والمتنزهين من بطون الأودية.