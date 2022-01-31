أكد الإعلامي وليد الفراج أن حارس مرمى النادي الأهلي، محمد العويس، سينضم إلى صفوف فريق الهلال خلال الفترة الحالية.

محمد العويس ينضم إلى الهلال:

وقال وليد الفراج، قبل قليل: “الهلال والأهلي وصلا الآن إلى انتقال على انتقال فوري لحارس المرمى محمد العويس إلى صفوف الزعيم خلال الانتقالات الشتوية الحالية”.

وتابع: “وصل الناديان إلى اتفاق مالي في آخر لحظة للحصول على الـ6 أشهر المتبقية في عقده، محمد العويس يلعب في المنتخب، وأكيد صار في ضغط على الأهلي أن يخلص سواء بأن يجعله يلعب أو يرحل”.

وأضاف الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”: “أعتقد، هذا توقع وليس معلومة، ولكن أنا أقرأ الأمور بهذا الشكل، خاصة مع بطاقة كأس العالم، هذا الأمر مسألة استراتيجية عليا، لا يعلوها قضية في الساحة الرياضية السعودية”.

العويس هلاليًّا:

وحصل الهلال على توقيع العويس مؤخرًا، لتمثيل الفريق الأول بداية من الموسم المقبل وحتى عام 2025، بدعم من العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويعد محمد العويس واحدًا من أبرز حراس المرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأبعدته الإصابة مع المنتخب السعودي عن المشاركة، إلا أنه يملك أرقامًا مميزة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).