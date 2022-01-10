تواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي، ونجحت في ضم البرازيلي كارلوس إدواردو.

الأهلي يضم كارلوس إدواردو:

وأكد برنامج رياضة سكوب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة النادي الأهلي وقعت اليوم مع كارلوس إدواردو؛ ليمثل الفريق لمدة موسم ونصف الموسم، وذلك مقابل ثلاثة ملايين ونصف دولار.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في فسخ تعاقده مع كارلوس إدواردو، من أجل تدعيم صفوفه بلاعب أجنبي آخر، قبل أن تتمسك باستمراره بعد اتفاقه مع الأهلي، قبل أن يُنهي الراقي الصفقة.

وانتقل إدواردو إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2020 بعقد يمتد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إدواردو يتألق مع الهلال:

ويملك كارلوس إدواردو مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ما يسهل عليه من التألق سريعًا مع الأهلي، ومساعدته في تحسين نتائجه هذا الموسم.

وقدم إدواردو مستوى مميزًا مع الهلال منذ الانضمام إليه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للاعبين الأجانب بالتساوي مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي عادل رقمه بعد ذلك.