أعلن حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي وائل الإبراشي، وفاة الإعلامي المصري الشهير بعد معاناة مع المرض.

مسيرة الإبراشي:

وائل الإبراشي من مواليد 26 أكتوبر 1963 وهو صحفي وإعلامي مصري ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًّا بجريدة روز اليوسف، وكان يقدم برنامج “التاسعة” عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريبًا برنامج “كل يوم” خلفًا لعمرو أديب على قناة أون.

كما قدم الإبراشي برنامج “العاشرة مساء” خلفًا للإعلامية منى الشاذلي الذي بُث على قناة دريم، وكان مُقدمًا لبرنامج “الحقيقة” على شاشة قناة دريم2.

66 قضية:

واتُّهم وائل الإبراشي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية، ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.

وسجل الراحل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجينًا مصريًّا.