يسعى الاتحاد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا لمواصلة التألق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.

الاتحاد يطمح لمواصلة الفوز خارج أرضه

ويطمح العميد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي خارج أرضه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ الفترة من أكتوبر 2016 وحتى مارس 2017.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا خلال هذه الفترة، ونجح في الوصول إلى 6 انتصارات متتالية خارج ملعبه، ما يحفز لاعبيه على مواصلة التألق وتكرار هذا الرقم في الموسم الحالي.

العميد ضيفًا على الرائد اليوم

ويحل الاتحاد ضيفًا على الرائد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السادس برصيد 24 نقطة.