سيُعزز الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد صفوفه بـ 3 لاعبين، وذلك قبل مواجهة نادي الفيحاء يوم الجمعة المقبلة في الجولة الـ16 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد بطل الشتاء في السعودية

وكان العميد أنهى الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًا المركز الأول برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

وسيُعزز العميد صفوفه بعودة كل من مهند الشنقيطي وفهد المولد بعد أن عانيا من الإصابة بالإضافة إلى استعداد المغربي عبدالرزاق حمدالله لخوض أول مباراة له بقميص العميد ضد الفيحاء، بعد الانضمام للعميد كصفقة انتقال حر قادمًا من النصر.

حجازي يغيب

يذكر أن اللاعب المصري أحمد حجازي سيغيب عن مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الأحد المقبل في الكاميرون.

وكان العميد فاز عصر أول أمس الجمعة على حساب الباطن بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة من الدوري.