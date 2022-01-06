تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي محاولاتها، لتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي.

تفاصيل عرض الاتحاد للتجديد مع عبدالإله المالكي

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن إدارة نادي الاتحاد تسعى لتجديد عقد عبدالإله المالكي لمدة 4 مواسم، براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين ريال.

وكشف الإعلامي هتان النجار تفاصيل عرض إدارة الاتحاد الجديد للاعبها عبدالإله المالكي، حيث قررت زيادته مليون ونصف المليون ريال، ومكافأة عند تحقيق بطولات، بجانب مكافأة خاصة في حال تأهل الأخضر إلى كأس العالم.

واقترب المالكي من الدخول في الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، وفتحت إدارة العميد معه ملف تجديد عقده من أجل الاستمرار لفترة طويلة، خاصة أنه يحظى باهتمام الهلال والنصر.

ويُعد عبدالإله المالكي واحدًا من أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجوده في التشكيلة الأساسية بصفوف المنتخب السعودي.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.