يُخيم الغموض على مصير النجم عبدالإله المالكي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

عبدالإله المالكي يحظى باهتمام الأندية:

وأكد برنامج رياضة سكوب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأنه وفقًا لمصادره فإن عبدالإله المالكي يحظى باهتمام ناديي الهلال والنصر.

واقترب المالكي من الدخول في الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، وفتحت إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي معه ملف تجديد عقده من أجل الاستمرار لفترة طويلة.

ويُعد عبدالإله المالكي واحدًا من أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجوده في التشكيلة الأساسية بصفوف المنتخب السعودي.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.