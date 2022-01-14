يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواصلة تفوقه ضد أبها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز اليوم.

الباطن يتفوق على أبها

ولعب الباطن ضد أبها 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يفقد الفريق السماوي أي نقطة، حيث إنه نجح في الفوز بهم جميعًا.

ويطمح الفريق السماوي للظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، وخطف الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

أبها ضد الفريق السماوي اليوم

ويلعب أبها ضد الباطن، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق السماوي المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.