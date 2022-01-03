أعلن نادي أبها، مساء اليوم الاثنين، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي أمين عطوشي رسميًّا.

أبها يبقي أمين عطوشي:

ونشر نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمغربي أمين عطوشي بعد توقيع العقود، مشيرًا إلى أن الإدارة برئاسة أحمد الحديثي نجحت في تجديد عقده حتى عام 2024.

وكان نادي أبها قد تعاقد مع أمين عطوشي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وتألق بقميصه وأصبح من العناصر الأساسية؛ ليمدد تعاقده حتى 2022.

أبها في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 7 لقاءات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.