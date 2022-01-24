نجح المدافع الإسباني سيرخيو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في وضع بصمته الأولى مع الفريق، وذلك بعد أن تألق في مباراة ريمس أمس في الدوري الفرنسي.

سيرخيو راموس يسجل للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان

وتمكن راموس من تسجيل الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الـ62، من متابعة مميزة لـ ركلة ركنية نفذها اللاعب أنخل دي ماريا ليسجل أولى أهدافه مع النادي الباريسي منذ الانضمام له قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وعلق راموس بعد المباراة قائلًا: ” سعدت للغاية لأنني سجلت هدفًا ساهم في فوز الفريق بالمباراة، ومن الرائع أنني خضت مباراة كاملة، أبذل قصارى جهدي من أجل استعادة كامل لياقتي البدنية، وأعمل على التواجد في الملعب باستمرار، هذا شيء يسعدني بالتأكيد”.

وأضاف المدافع الإسباني: “لقد انتظمت في التدريبات، ومن المهم مواصلة التألق مواصلة التألق مع باريس سان جيرمان لأننا نملك استحقاقات كثيرة على المستويين المحلي والأوروبي”.

وسجل للفريق الباريسي في شباك ريمس كل من ماركو فيراتي وسيرخيو راموس وروت فايس لاعب ريمس بالخطأ في مرماه ودانيلو بيريرا.

الباريسيون في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي

ويتواجد الفريق الباريسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن نادي نيس صاحب المركز الثاني.